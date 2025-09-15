„Ar vrea ca problema asta, suveranistă, georgistă, auristă să dispară din România. Ar fi în stare să facă orice ca națiunea, familia, credința, libertatea să nu mai fie atât de înrădăcinate în inimile și mințile românilor”, a spus Simion într-o intervenție publică.

Potrivit liderului AUR, metodele folosite împotriva sa și a celor care împărtășesc aceleași valori nu sunt doar politice, ci și mediatice și administrative. „Pentru asta sunt în stare să facă orice înscenare, orice manipulare. Sunt dispuși să facă orice pentru a ne duce în derizoriu, pentru a ne desființa, pentru a ne scoate în afara legii, pentru a ne aresta și, așa cum ați văzut în America, dar nu numai în America, pentru a ne elimina fizic. Asta se face prin intermediul televiziunilor, asta se face prin propagandă, asta se face prin instrumentele administrative pe care ei le au la îndemână.”

Simion susține că, deși metodele represive nu mai sunt la fel de brutale ca în trecut, scopul ar fi același:

„Față de sfârșitul anilor ’40, nu mai pot face acest lucru pe scară largă, cu mii de români, și nivelul cenzurii, nivelul represiunii este unul mai mic, mai perfid, mai înșelător. Dar ținta este aceeași: ca ei să controleze România, ca ei să controleze națiunile, ca ei să controleze felul de gândire al societății.”

Val de amenințări, inclusiv cu eliminarea fizică, împotriva lui George Simion. Poliția a venit cu precizări

Reacția lui George Simion vine după ce un deputat AUR a atras atenția asupra unor amenințări online la adresa liderului suveranist. La scurt timp, autoritățile atrag atenția că faptele de acest tip sunt pedepsite conform Codului penal.