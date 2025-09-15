Poliția Română răspunde informațiilor apăruteîn spațiul public despre amenințări cu moartea pe rețelele sociale la adresa liderului AUR, George Simion.

"Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României. Această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale. Poliția Română își desfășoară activitatea pentru protejarea cetățenilor și comunități conform prevederilor legale", au transmis polițiștii, într-o informare.

Potrivit Codului penal, „fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

Conform Codului de procedură penală, „Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: (...) lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.”

Astfel, pentru respectarea derulării procesului penal conform procedurii, în cazurile de amenințare, este necesar ca persoana vătămată să sesizeze organele abilitate, explică autoritățile.