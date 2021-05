Ioan Crișan a fost vizitat de hoți de două ori, prima oară a depus plângere, a doua oară nu. Crișan a închiriat un camion pentru un grup de traficanți de țigări. Ioan Crișan iese să bea cafeaua la ora 7, într-o zonă din centrul orașului. Nu avea o masă preferată, dar osptării țin să sublinieze că acesta încerca mereu să fie înconjurat de oameni. El se pare că știa că e în pericol, pentru că ori era informator al poliției, ori martor protejat, iar traficanții au aflat. Astfel, au ales să-l ucidă pentru a da un semnal că, „cine face ca el, așa o să pățească!”. Mafioții au făcut legătura între transpotul lor și decoperirea camionului de către poliție.

Cristian Untaru, fost comisar de poliție susție ipotezle surselor Realitatea PLUS. „Ceva informații de forma asta au apărut încă din prima zi a atentatului. Am spus că există această ipoteză. Că acel complex de date să aibă trimitere și în cazul serviciilor. M-am documentat din mai multe surse. O familie hăituită, genul ăsta de crimă trezește mari semne de întrebare. Nu poți să-l cataloghezi drept o simpla crimă. Dacă studiem arhitectura mașinii și analizezi datele, atunci toată povestea duce către un semn de întrebare, dar și un test pentru cei care se ocupă de caz. Ofițerii buni de judiciar din Arad au fost dați la o parte, pentru că dosarul a fost mutat la București. Un ofițer de judiciar care se respectă este în alertă 24 de ore. Asupra celor din Arad planează suspiciuni de colaborare cu infractorii. Ca să reușești genul ăsta de crimă, care să atragă atenția, este o performanță. Un puști de 16 ani de lângă Arad a fost arestat că făcea dispozitive explozibile performante. Nu s-a mai auzit nimic de el. Nu prea cred că mai există acel camion confiscat și nici dacă mai există. Toată zona de vest a țării are o structură informativă a SRI, care trebuie bine pusă la punct. Sunt foarte multe co-participări între oameni de afaceri și SRI”, a spus Untaru.

Fost lider de sindicat al polițiștilor, Dumitru Coarnă, susține că, cel puțin în momentul de față, până nu se termină cercetările, nu se pot trage concluzii, dar este că avem de-a face cu o răzbunare.

„În prezent nu putem spune ce ipoteză e hazardată. Acum s-au ridicat probe de la fața locului și au fost trimise către Timișoara și București. Dacă privim modul de operare, nu este un atac terorist, ci o modalitate de răzbunzare, suntem în zona mafiotă. A avut dublul efect. În primul rând să îl elimine, iar mai apoi să trimită un mesaj de intimidare celor care încă sunt în viață. Din dinamică logică, pare să fie o răzbunare. Poliția și Parchetul verifică toate ipotezele. Fiind un caz deosebit este nevoie de forțe mai numeroase. Au mai plecat forțe suplimentare de la București către Arad, dar asta nu înseamnă că polițiștii de acolo sunt incompetenți. Parchetul are exclusivitate în gestionarea acestui caz, iar dacă procurorul spune să nu se iasă în presă cu informații, nu se iese”, a spus Dumitru Coarnă.

Cosmin Andreica, președinte Europol, a declarat că nu se poate spune despre toți angajații din poliție că sunt corupți sau coruptibili și că este o practică generală ca la cazuri mai dificile să fie trimise forțe de la București.

„Nu toți polițiștii sunt corupți sau coruptibili. Când există un astfel de caz mai important, există o practică prin care ofițeri de la București sunt trimiși în zonă. Nu aș susține că toți polițiștii din Arad sunt corpuți. Și Europol a tras un semnal de alarmă. În 70% din orașele României nu mai există judiciariști după ora 16. Deci, dacă se întâmplă ceva, toți cei prezenți la un eveniment de acest gen sunt chemați de acasă. Declarația ministrului Bode este nefericită, dar chiar suntem în topul celor mai sigure țări din UE. Dar când un om a fost detonat în plină stradă, nu poți ieși cu astfel de declarații”, conchide Andreica.