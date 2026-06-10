Astronomii au descoperit un sistem stelar care emite semnale radio misterioase. Descoperirea ar putea explica fenomene cosmice rare

Astronomii au identificat un nou tip de semnale radio repetate provenite din spațiu, emise de un sistem binar rar denumit ASKAP J1745. Descoperirea, prezentată într-un studiu publicat pe 1 iunie 2026 în revista „Nature Astronomy”, ar putea oferi indicii importante despre unele dintre cele mai misterioase fenomene cosmice observate până în prezent.

Sistemul ASKAP J1745 este alcătuit din două stele care orbitează foarte aproape una de cealaltă: o pitică albă și o stea parteneră. Cercetătorii au stabilit că acesta face parte din categoria sistemelor variabile cataclismice, în care pitica albă atrage constant materie de la companionul său. Acest proces generează impulsuri radio și emisii de raze X, fenomene care au atras atenția comunității științifice, scrie The conversation.

Potrivit specialiștilor, semnalele neobișnuite sunt produse de interacțiunea dintre câmpurile magnetice extrem de puternice ale sistemului și materialul transferat între cele două stele. Până în prezent, au fost descoperite doar 12 surse de acest tip, cunoscute sub numele de tranzienți radio cu perioadă lungă.

Ce sunt tranzienții radio cu perioadă lungă

Aceste obiecte cosmice emit impulsuri radio repetate la intervale de minute sau chiar ore, spre deosebire de pulsarii obișnuiți, care generează semnale la fiecare câteva secunde. Majoritatea surselor identificate se află în regiuni bogate în praf din centrul Căii Lactee, ceea ce le face dificil de observat cu telescoapele optice.

Unele dintre aceste surse au continuat să emită semnale regulate timp de peste trei decenii, în timp ce altele au devenit inactive pentru perioade lungi sau au încetat complet să mai transmită.

Un mister care începe să fie elucidat

Inițial, astronomii au presupus că aceste semnale provin de la stele neutronice cu rotație foarte lentă. Ulterior, au apărut ipoteze care implicau pitice albe, rămășițe stelare mai puțin masive decât stelele neutronice.

Noile observații sugerează că o parte dintre aceste surse sunt asociate cu sisteme binare formate dintr-o pitică albă și o stea de masă redusă, precum o pitică roșie. ASKAP J1745 reprezintă însă primul exemplu clar identificat al unui tranzient radio cu perioadă lungă care aparține categoriei sistemelor variabile cataclismice.

Un sistem unic observat în mai multe spectre

ASKAP J1745 a fost descoperit cu ajutorul radiotelescopului ASKAP din Australia și se remarcă prin faptul că emite simultan impulsuri radio și raze X în timpul fiecărei orbite a celor două stele.

Cercetătorii explică faptul că aceste semnale sunt generate de particule extrem de energetice care interacționează cu câmpuri magnetice de mii de ori mai puternice decât cele utilizate în aparatele de rezonanță magnetică. Materialul încărcat electric transferat între stele alimentează acest proces spectaculos.

O „Piatră Rosetta” pentru astrofizică

Specialiștii consideră că descoperirea ASKAP J1745 reprezintă un moment de referință pentru studiul fenomenelor cosmice extreme. Datorită observațiilor realizate la mai multe lungimi de undă, de la unde radio până la raze X, sistemul oferă informații fără precedent despre mecanismele care stau la baza acestor semnale misterioase.

Autorii studiului compară importanța descoperirii cu cea a Pietrei Rosetta pentru descifrarea hieroglifelor egiptene. În opinia lor, ASKAP J1745 ar putea deveni cheia înțelegerii altor tranzienți radio cu perioadă lungă și a proceselor fizice extreme care au loc în Univers, inclusiv a interacțiunilor dintre plasmă și câmpurile magnetice imposibil de reprodus în laboratoarele de pe Pământ.