Această acțiune blochează sesiunea activă și reduce riscul ca persoane necunoscute să profite de neatenția utilizatorilor. Deși băncile nu obligă clienții să facă acest pas, el poate fi de mare ajutor în situațiile când cineva se simte urmărit sau abordat de străini în apropierea aparatului.

Cum funcționează butonul roșu

Apăsarea tastei de anulare determină oprirea instantanee a oricărei operațiuni aflate în desfășurare și returnarea cardului bancar. În mod special, acest detaliu contează atunci când retragerea de numerar nu este finalizată, pentru că altfel există riscul ca un escroc să continue procesul și să golească contul. În cazul bancomatelor băncilor sau al caselor de economii, sistemul este configurat astfel încât mai întâi să fie eliberat cardul și abia apoi suma de bani solicitată. În felul acesta, aparatul confirmă că persoana care a inițiat tranzacția se află încă la terminal.

Dacă titularul nu ridică la timp cardul, banii nu vor fi eliberați, iar cardul va fi reținut după câteva momente ca măsură suplimentară de protecție.

Situațiile în care butonul roșu devine un aliat

Pe lângă blocarea sesiunii, butonul roșu are utilitate și în scenarii mai neplăcute. „Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției - de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat - ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat", recomandă Deutsche Kreditwirtschaft.

Aceeași recomandare se aplică și atunci când cineva necunoscut se oferă să vă ajute. Oprirea tranzacției prin apăsarea tastei roșii împiedică aparatul să elibereze numerarul, eliminând astfel riscul ca banii să fie furați de o altă persoană. Cardul bancar, fără codul PIN, nu are utilitate pentru escroci și poate fi blocat imediat de bancă.

Diferențe între bancomatele băncilor și cele independente

Pe lângă aparatele gestionate de bănci și case de economii, există și bancomate operate de alți furnizori, montate de obicei în gări sau stații de benzină. În astfel de locuri, apăsarea butonului de anulare după ce ați retras banii și cardul nu aduce nicio consecință negativă, dar poate fi o măsură suplimentară de siguranță.

Măsuri de bază pentru utilizarea în siguranță a bancomatelor

Experții subliniază că orice retragere de numerar ar trebui însoțită de câteva acțiuni simple. Este recomandat să se verifice terminalul pentru posibile dispozitive montate fraudulos, să existe atenție la ceea ce se întâmplă în jur, iar PIN-ul să fie tastat cu mâna protejată. După eliberarea banilor, cardul și eventualele chitanțe trebuie puse imediat într-un loc sigur, pentru a evita expunerea inutilă în public.

