Tranzacție blocată și bani lipsă

Incidentul a avut loc atunci când tânăra a introdus banii și cardul în ATM. La scurt timp, pe ecran a apărut mesajul „eroare hardware”, iar aparatul s-a repornit fără să ofere o chitanță. Verificând ulterior contul, a descoperit că suma nu fusese procesată.

După mai multe zile și apeluri repetate la call center, banca i-a virat doar 1.000 de euro, cu 200 mai puțin decât depusese. Reprezentanții instituției au susținut că aceasta ar fi fost suma reală introdusă, sugerând că eroarea îi aparținea cliente.

Explicații neconvingătoare din partea băncii

Nemulțumită, tânăra a făcut o plângere oficială și a mers direct la sucursală. Acolo, managerul i-a spus că la golirea bancomatului s-au regăsit doar 60 de euro „în plus” față de evidențe, dar nu s-a putut explica unde dispăruseră ceilalți bani.

Ulterior, banca a închis cazul fără a oferi clarificări și fără să returneze diferența lipsă.

Presa a schimbat situația

Situația s-a deblocat abia după ce jurnaliștii britanici au cerut explicații oficiale. Sub presiunea atenției publice, banca și-a schimbat poziția și a returnat suma de 200 de euro lipsă, catalogând rambursarea drept „gest de bunăvoință”.

În plus, instituția a acordat și o compensație de 85 de euro pentru neplăcerile cauzate și pentru dobânda pierdută.