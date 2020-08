Artistul Banksy, implicat în salvarea migranților din Mediterană

Prima acțiune de salvare a început în urmă cu o săptămână. Ambarcaţiunea a plecat, pe 18 august, din portul spaniol Borriana şi a recuperat deja 89 de persoane, cu numai o zi în urmă (27 august - n.red.).

24h after they were rescued, the 89 survivors are safe onboard the #LouiseMichel.

After dealing with dehydration, fuel burns and injuries from the torture they suffered in Libya, they have a moment of respite. Together with the crew, they are waiting for a Port of Safety. pic.twitter.com/jJpJaHt3NB