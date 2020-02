Arafat, despre filmul documentar "Colectiv": Cu siguranță o să-l văd

"Pe 28, avem clar o actiune foarte importanta, care este Ziua protectiei civile. Faptul ca o sa vreau sa vad filmul si ce se spune acolo este clar ca o sa vreau sa-l vad. Nu neaparat in ziua de 28, sau sa fiu prezent la deshidere. Dar, de vazut filmul, cu siguranta o sa-l vad", a spus Raed Arafat, joi, in emisiunea realitatea.net "Romania in realitate".

Intrebat ce crede ca va afla din film, acesta a replicat: "Depinde si cum sunt prezentate lucrurile, daca au luat puncte de vedere din toate partile, depinde de foarte multe lucruri. Il vedem, dupa care putem sa ne pronuntam."

In acelasi context, intrebat fiind daca a avut un dialog deschis, pana acum, cu familiile victimelor de la Colectiv, Arafat a declarat: "Am avut un dialog deschis cu o parte a familiilor victimelor, am avut o discutie chiar o perioada scurta la ASE. Am avut cu cine a dorit si cu cine am putut. Discutiile au fost de ore, nu de o jumatate de ora, am stat si am vorbit."