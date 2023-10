Un tânăr angajat la CFR care s-a electrocutat in timpul muncii nu poate fi ajutat din cauza lipsei banilor de la stat. Este situația halucinantă în care a ajuns familia îndurerată a lui Viorel, tânărul care de 70 de zile este în comă la spital. Starea lui s-a agravat enorm și are nevoie urgentă de recuperare neurologică. In tot acest timp, conducerea companiei din subordinea ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu susine că nu are bani pentru acest caz pentru că bugetul este blocat după rectificarea din vară.