Trandafirii, elixir pentru frumusețe

Petalele de trandafiri au inceput sa fie utilizate in medicina, cosmetica si alimentatie in urma cu sute de ani, iar, recent, petalele de trandafir au ajuns sa fie la mare cautare in industria farmacologica.

Puterea tamaduitoare a trandafirului sta in parfum si petalele bogate in acid citric, flavonoide, saponozide, steroli, cianina, fructoza, acid malic, sucroza, tanin, vitaminele A, B, C, D, E, P si K, precum si calciu, fosfor, fier, ulei volatil, geraniol si citonelol.

Parfumul de trandafiri atenueaza starile de anxietate, durerile de cap, va ajuta sa va concentrati mai bine si chiar alunga stresul.

Beneficiile apei de trandafiri

Apa de trandafiri previne imbatranirea pielii, reduce si preintampina aparitia ridurilor si micsoreaza dimensiunea porilor dilatati. Datorita faptului ca are efect de catifelare a pielii si ofera fermitate tenului, este foarte eficienta in reducerea liniilor fine, dar si a efectului de lasare si ridare a pielii.

De asemenea, la fel ca si alti astringenti naturali cum ar fi apa de flori de portocal si ceaiul verde, apa de trandafiri are calitati excelente de incetinire a procesului de imbatranire al pielii.

Pielea uscata poate fi hidratata cu ajutorul apei de trandafiri, pe care o puteti folosi in loc de crema hidratanta, având efect nutritiv.

Apa de trandafiri este, in acelasi timp, si un bun dezinfectant. Are abilitatea de a distruge unele bacterii, care sunt responsabile de aparitia anumitor afectiuni ale pielii.

Apa de trandafiri reduce aspectul semnelor si cicatricilor de pe piele, curata pielea si indeparteaza murdaria, sebumul in exces, dar si alte substante poluante din interiorul porilor pielii. Poate fi folosita pentru toate tipurile de ten, deoarece nu provoaca iritatii. Ajuta la curatarea porilor infundati cu sebum si impuritati, care constituie principalul motiv al aparitiei acneei si a cosurilor. Actioneaza ca agent de purificare, dar si ca o lotiune tonifianta.

De asemenea, stimuleaza circulatia sangelui in capilarele aflate imediat sub piele, ajutand astfel la reducerea aspectului vinisoarelor mici sparte (cuperoza). De asemenea, mentine echilibrul pH-ului pielii. Stimuleaza procesul de regenerare si are un efect de calmare asupra acneei, a dermatitelor seboreice si a eczemelor. Folosirea regulata a apei de roze are efect de prevenire a acestor afectiuni, dar si de calmare, in cazul in care ele deja au aparut. Are aceeasi actiune ca si uleiul esential de trandafir (care este mult mai puternic), ajutand la prevenirea aparitiei si la vindecarea cicatricilor, dar si a taieturilor mici si a ranilor.

Un alt efect benefic este cel de tonifiere a pielii. Apa de trandafiri este un astringent natural, care tonifiaza pielea. Folosirea regulata a acesteia, in fiecare seara, inainte de culcare, are efecte de reducere a porilor dilatati si de prevenire a aparitiei ridurilor. Este cea mai buna solutie pentru a va mentine aspectul tineresc al pielii.

Este renumita si pentru efectele sale vindecatoare, dar si pentru proprietatile sale antiseptice, antibacteriene si anti-inflamatoare.

Cosurile inflamate se vor reduce in dimensiune, daca veti tampona zona afectata cu apa de roze. Mai mult, cicatricile ramase in urma acneei se vor estompa si chiar vor disparea daca veti face un amestec din esenta de santal, suc de lamaie si apa de roze, pe care-l veti aplica pe piele, in zonele afectate.

Apa de roze poate fi utilizata si pentru a calma muscaturile de insecte, dar si pentru a alina pielea arsa de soare. Pentru a fi si mai efectiva in calmarea durerilor provocate de arsurile solare, puneti apa de roze intr-un pulverizator, bagati-l in frigider pentru a se raci, iar apoi pulverizati pe zonele afectate. In acest mod se va reduce inflamatia si veti preveni si aparitia basicilor pe piele.

Poate, de asemenea, inlatura roseata pielii din zonele iritate sau de pe cele care au fost expuse la caldura excesiva.

Cum să prepari apa de trandafiri

Ingrediente:

- Petale de trandafir (de preferat trandafiri de gradina, cei din comert sunt in mare parte vopsiti artificial;Daca optati totusi pentru cei de la florarie, alegeti-i pe cei albi).

- Apa plata.

- Un borcan de sticla sau un recipient din ceramica prevazut cu capac.

Mod de preparare:

- La 1/2 pahar de petale de trandafir, adaugati un pahar si 1/2 de apa plata, sau de la robinet, dar doar daca aveti filtru.

- Puneti petalele intr-un recipient de sticla sau ceramica/portelan cu capac. - Adaugati apa calda, nu fierbinte, peste petalele de trandafir si lasati sa se raceasca la temperatura camerei.

- Dupa ce se raceste apa, strecurati-o intr-un alt recipient de sticla sau portelan cu capac.

- Apa se pastreaza la frigider, dar nu mai mult de 7 zile.

