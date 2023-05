La summit-ul G7 din Japonia s-a vorbit despre România. Preşedintele american Joe Biden a anunțat că două instituții financiare din SUA au emis scrisori de interes pentru potenţiale împrumuturi în valoare de până la 4 miliarde de dolari. Banii ar ajunge la proiectul mini-reactoarelor nucleare din județul Dâmbovița.

Liderii statelor G7 au confirmat, la Hiroshima, angajamentul lor de a identifica noi oportunităţi de extindere a Parteneriatului pentru infrastructură şi investiţii globale (PGII), iniţiativa a preşedintelui american, Joe Biden, şi a G7, în domeniul infrastructurii şi care prevede finanţarea construirii primei centrale cu reactor modular de mici dimensiuni în România, potrivit unui document al Casei Albe.

BIDEN SUSȚINE PROIECTUL REACTOARELOR NUCLEARE DIN ROMÂNIA

” (...) EXIM au emis, de asemenea, scrisori de interes pentru un potențial sprijin de până la 1 miliard de dolari, respectiv 3 miliarde de dolari, pentru implementarea proiectelor. Când este construit, SMR va deschide calea pentru noi tehnologii energetice inovatoare, va accelera tranziția către energie curată, va crea mii de locuri de muncă și va consolida securitatea energetică europeană. (...)”, se arată în comunicatul Casei Albe

Președintele Klaus Iohannis a salutat sâmbătă anunțul făcut de omologul său american Joe Biden la summitul G7 de la Hiroshima privind finanțări suplimentare pentru construirea primului reactor modular de mici dimensiuni cu tehnologie americană în România.

"Salut anunțul făcut astăzi de președintele SUA la Summitul G7 privind sprijinul din partea SUA și a partenerilor din Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite (UAE) de până la 275 de milioane de dolari pentru proiectul SMR din România, precum și scrisorile de interes din partea Exim Bank US și DFC pentru un sprijin potențial de până la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului. Acest lucru oferă un sprijin esențial pentru ambiția României de a fi în prima linie în dezvoltarea unei infrastructuri revoluționare în domeniul energiei nucleare. Desfășurarea proiectului SMR al României în parteneriat cu partenerii noștri din SUA va permite producția de energie curată și va spori securitatea energetică", a transmis Klaus Iohannis, sâmbătă, pe contul său oficial de Twitter.

