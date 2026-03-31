De asemenea, aceștia trag un semnal de alarmă și transmit popoarelor să se pregătească de o potențială perturbare prelungită din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

În Italia, motorina a ajuns să fie cea mai scumpă din Europa, în India oamenii au ajuns să se ia la bătaie în benzinării, iar în Australia statul a decis să înjumătățească accizele la carburanți.

Avertisment dur! Țările UE să micșoreze consumul de petrol și gaz

Oficialii de la Bruxelles lansează un avertisment dur. Sectorul european al transporturilor se confruntă cu costuri în creștere din cauza dependenței față de petrolul din Iran. Totodată, statele sunt încurajate să folosească mai mult biocombustibil. Miniștrii energiei din statele UE se reunesc astăzi într-o ședință de urgență pentru a discuta următoarea abordare a crizei din sector.

În Italia, de exemplu, litrul de motorină a ajuns să coste peste 14 lei, fiind cea mai scumpă din Europa. Nici prețul benzinei nu este mai mic. Un litru a ajuns să coste peste 12 lei.

Australia însă va înjumătăți, temporar, accizele la combustibili. Decizia, a cărei valabilitate a fost stabilită inițial la trei luni, ar urma să ducă la scăderea prețurilor la benzină şi motorină cu aproximativ 17 cenți pe litru, echivalentul a 85 de bani.

Imagini șocante vin și din India, acolo unde criza combustibilului s-a agravat în urma scumpirilor uriașe. La benzinării s-au format cozi imense, iar în unele stații oamenii s-au luat la bătaie pentru că n-au mai avut cu ce să alimenteze.