Anchetă de PROPORȚII: Cadavrul pacientului COVID de la Floreasca ar putea fi DEZGROPAT

Procurorii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu.

Fiica barbatului mort a afirmat, astazi, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, ca a fost anuntata de decesul tatalui sau pe data de 29 decembrie, si nu pe 31, asa cum a aparut in medaia., iar ea a anuntat ca il va identificat pe 4 ianuarie.

"M-au sunat pe 29 decembrie. Pe 30 am facut formalitatile la spital, la Primarie. Cand am ajuns la spital eram pregatiti cu toate. (...) Familia cealalata am vorbit ieri cu ei a spus ca tatal lor a murit pe 30 decembrie si ca pe ei nu i-a lasat sa identifice. (...) Nimeni nu ne poate garanta ca persoana ingropata este tatal meu. Deja trecem printr-o trauma. Mama ieri a intrat in morga si cred ca a vazut 20 de cadavre, fie ca erau (morti) de Covid, fie nu. Politia ne-a zis, va dati seama ca nu am intrat noi, de capul nostru", a afirmat femeia.

Fiica persoanei decedate la Floreasca la finalul anului trecut spune ca a luat deja legatura cu familia care - se presupune - ca ar fi incurcat cadavrele si ca va ridica trupul tatalui sau doar dupa identificarea acestuia.

"Tatal meu a fost ingropat undeva, in Baneasa. Celeilalte familii nu i-a fost permis sa identifice cadavrul pentru ca avea Covid. Asteptam autoritatile sa se pronunte, iar cei vinovatis a plateasca. Mama mea a fost audiata ieri, pe mine nu m-au chemat. Ce a spus mama as fi spus si eu. Asteptam autoritatile sa ne cheme, sa il recunoastem. Noi nu luam cadavrul daca nu il recunoastem", a mai spus aceasta.

Va reamintim ca rudele unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit să ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost anunțată că trupul neînsuflețit nu a fost găsit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o altă familie.