Scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon a luat amploare după ce Parchetul a confirmat derapajele grave ale personalului medical, iar primele demisii au început să apară ca un efect de domino. În acest context, Anca Alexandrescu subliniază că problemele nu sunt doar rezultatul unor erori individuale, ci reflectă o criză mai profundă în sistemul de sănătate românesc:

„Meritul nu este al meu, este al colegilor de la cetateanul.net, in speta al lui Catalin Antohe, cel care a facut aceasta ancheta, eu doar i-am dat spatiu in emisiune si incredere pentru a prezenta acest subiect in mai multe emisiuni. Da, atunci am fost blamati. Vreau insa sa fac doua precizari:

Ma deranjeaza foarte tare si cred ca suntem intr-o capcana uriasa sa ducem aceasta discutie in zona politica. Am uvazut ca exista cereri de demisie atat de la PNL cat si de la USR pentru ministrul Sanatatii. Indiferent de unde este si cine este ministrul Sanatatii, in acest moment, dupa ce am avut nenumarate cazuri de acest tip in sistemul de sanatate nu cred ca discutia este una de natura politica si ar trebui sa fie una de fond. Domnilor de la PNL sigur ca le convine acest scandal, pentru ca acopera scandalul cu afisajul cu domnul Nicolae Ciuca, iar cei de la USR trebuie sa dea si ei explicatii pentru afișajul doamnei Lasconi.

Trecand peste chestiunea politica, domnul Ungureanu este ultimul care poate sa vina sa spuna ceva atata timp cat USR a avut doi ministri ai Sanatatii in pandeime, cand au murit oameni pe capete in spitale si au fost bagati in saci negri si bagati in pamant fara ca familia sa ii poata vedea.

Intorcandu-ma la subiectul despre care vorbim astazi, vreau sa fac o a doua precizare: Este nesanatos, si nu este bine pentru intreg corpul medical, sa blamam intreg sistemul medical. Sunt medici extrem de valorosi in Romania, profesionisti, oameni care isi iubesc pacientii, care isi fac datoria. Daca sunt unii medici care gresesc, care au gresit, uin acest caz trebuie sa plateasca. Dar blamarea intregului corp medical este o greseala majora. Ganditi-va ca la ora la care noi dezbatem aceste subiecte sunt oameni care se zbat intre viata si moarte pe care acesti medici trebuie sa ii salveze. Aceasta presiune mediatica asupra intregului corp medical este o greseala majora.

Intorcandu-ma la problema de fond. Da, acolo la Spitalul Sf. Pantelimon este o problema de foarte multi ani de zile. Eu ma voi intoarce duminica si voi face o editie speciala, nu numai pe ceea ce s-a intamplat de curand si pe ceea ce s-a intamplat mai demult. A existat si in anul 2016 un scandal urias cand managerul a fost demis tot la sectia ATI, scandal cand medicamentele au fost gasite incuiate intr-un dulap, pacientii nu aveau acces la ele. A mai fost un scandal de curand tot acolo la Sf. Pantelimon, au fost nenumarati pacienti care au reclamat ce se intampla acolo. Ne-a scris chiar o colega de breasla ieri, spunandu-mi ca a trait pe propria piele experienta acolo la terapie intensiva.

Și da, Colegiul Medicilor este de blamat pentru ca atata timp cat in pandemie au stiut sa-i judece pe medicii care au iesit din rand si care au reclamat atat protocolul de tratament si modul abuziv in care cei care erau bolnavi de Covid erau izolati de familii si au fost declarati morti de Covid, desi nimeni nu stie daca au murit de Covid. Asa si acuma, Colegiul Medicilor ar fi trebuit sa faca o ancheta serioasa. Numai ca totul a fost facut pe repede inainte.

Exista insa un tupeu inimaginabil, am vazut la medicii de acolo de la spitalul Sf. Pantelimon, in special la conducere, cei care ne-au blamat si pe noi atunci cand am facut subiectul, care acum se apara si spun ca spitalul este subfinantat. Este o rusine fara margini, se baga bani in sistemul de sanatate in ultimii ani de zile cat n-au fost in ultimii 30 de ani. S-au refacut spitale, se construiesc spitale de la 0 prin PNRR acum. Bani sunt, problema este de management si de oameni. Avem specialisti, avem doctori, ganditi-va ca sunt romani care au plecat in strainatate si vin in Romania sa se trateze pentru ca in spitalele din strainatate la stat astepti si 6 luni de zile pentru o programare. Avem medici exceptionali, care fac specializari peste specializari. Trebuie sa vedem problema de fond.

Politicul incearca sa duca discutia in alta parte. Politicul nu are ce cauta aici. Tragediile care s-au intamplat, s-au intamplat tocmai pentru ca politicul s-a amestecat in sistemul medical. Politicul nu are ce sa caute in sistemul medical. Lasati Parchetul sa isi faca treaba, lasati medicii sa isi faca treaba si politicul sa isi vada de treburile lui. Sa dea explicatii si USR-ul, si PNL-ul si PSD-ul cum cheltuiesc banii publici si sa-i lasam pe oameni sa isi faca treaba. Toate autoritatile trebuie lasate in acest moment sa isi faca treaba

Eu am sa ma intorc duminica si am sa fac o editie speciala cu toate probele pentru ca avem inregistrari cu pacient, cu doctori, cu asistente. Vreau sa stiu de ce asistenta care a reclamat a fost blamata, vreau sa stiu de ce doctorita care a reclamat mai demult, Elena Voicu, i s-a desfacut contractul de munca.

Imi aduc aminte cand am facut subiectul inca din luna aprilie, au tacut toti malc. Acum toti incearca sa faca audienta pe acest subiect. La acel moment imi aduc aminte cate mesaje si insinuari am primit ca de fapt acolo nu se intampla nimic, totul este in regula, ca e doar o lupta intre medici. Este extrem de grav acest lucru. Si faptul ca unii incearca sa ii acopere pe altii este la fel de grav. Pot fi considerati la fel de vinovati. Trebuie sa lasam autoritatile sa isi faca treaba si sa mergem pana la capat cu anceta iar noi sa tragem concluziile ca jurnalisti pe baza unor fapte concrete si sa vedem exact cine a gresit, si cine a gresit sa plateasca. Pentru ca simpla plecare a unui ministru, indiferent cine este el, ca e Rafila, ca e Vlad Voiculescu, ca e Ioana Mihaila, oricine, nu rezolva problema. Este o problema de fond care trebuie atacata acolo. Altfel, aceste lucruri se vor stinge la un moment dat, vom uita cu totii si peste un an de zile vom fi in aceasi situatie.”

