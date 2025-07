„Se confirmă ceea ce am spus încă de acum două zile în legătură cu trimiterea în judecată şi cu ceea ce conţine rechizitoriul. Iată apar informatiile exact aşa cum le-am dat. Este un circ absolut penibil, mai ales că, aşa cum vorbeam cu colegii din redacţie, nu i-au găsit nimic din adolescenţă, adică doar din 2020 au început să caute? Ce au făcut autorităţile statului din 2020 până în 2024 dacă a încălcat atât de tare legea în această perioadă? Călin Georgescu, de ce abia acum?

Este un circ ieftin, pentru a acoperi exact mizeriile care se întâmplă la guvern. Am arătat aseară în exclusivitate deciziile pe care Ilie Bolojan le va anunţa în scurt timp la guvern. Va fi dramatic. Încearcă să ţină poporul ocupat cu ceea ce îi încenează lui Călin Georgescu pentru a acoperi mizeria pe care o fac la guvern. Adică ne pun pe noi să plătim ceea ce au devalizat ei.

Întorcându-mă la Călin Georgescu, bucăţile din rechizitoriul care au intrat în posesia noastră şi pe care o să le discutăm diseară împreună cu invitaţii mei, în mod clar nu sunt scrise de către procurori, şi probabil de către aşa-zişi istorici globalişti, care doresc să rescrie istoria României, care doresc să şteargă tot ce înseamnă România, românism, credinţă, ortodoxism de pe faţa pământului din România în încercarea de a ne îngenunchea.

Un jurnalist de mare calibru mi-a spus: „Din punctul meu de vedere, asta nu e o pedeapsă pentru Călin Georgescu, ci o promovare!”. Tot ceea ce fac acum procurorii împotriva lui Călin Georgescu, ce face statul paralel, se va întoarce împotriva lor. Pentru că cetăţenii gândesc cu mintea lor, sunt peste 5 milioane 339 de mii de români care au înţeles de fapt că sistemul l-a blocat pe Călin Georgescu pentru că vroia să îl dea jos de la puterea la care stau de peste 35 de ani şi nu vor să se lase duşi de acolo.

Vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare, eu am încredere în judecători, pentru că sunt judecători cu mintea la ei. Îmi este greu să cred că vor da un alt control judiciar, pentru că pentru asta ar trebui să aibă motive suplimentare faţă de ceea ce au scris până acum şi în niciun caz arest la domiciliu.

Ar fi culmea culmilor să se întâmple aşa ceva. Aţi văzut şi astăzi câţi români au venit alături de Călin Georgescu şi sunt foarte multe milioane care rămân alături de Călin Georgescu, indiferent ce vor face aceşti procurori.

Aşa cum am spus, nu cred că este doar încercarea de interzicere a lui Călin Georgescu pe viaţă din viaţa politică românească, ci îngenuncherea credinţei creştin-ortodoxe. Dar am să vorbesc pe larg despre acest lucru diseară în emisiune”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

