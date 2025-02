„Unu: faptul ca Marian Enache spune ca au luat decizia pe baza hotararii CSAT-ului arata foarte clar ca tot ceea ce am spus noi este real si anume ca a fost dorinta si ordinul lui Klaus Iohannis.

Doi: Ca au luat decizia pe baza exclusiv a documentelor declasificate, adica a nimic, niciun fel de dovada deci nu exista alte dovezi nu avem ce sa mai asteptam si,

Trei: Ca cei de la Curtea Constitutionala reactioneaza la presiune politica pentru ca nu e vorba despre o erata, ci era vorba despre o revenire la decizia 32, un lucru absolut normal pentru ca acea decizie 32 este de fapt o revenire la decizia 31, deci este normal sa poata sa faca lucrul acesta.

Ca politicul nu le da voie si ca ordinul de la Bruxelles pentru a-l interzice in continuare pe Calin Georgescu exista in continuare este foarte clar. Se vede ca Ilie Bolojan nu a facut decat sa preia discursul lui Klaus Iohannis, adica discursul sistemului”, a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu, lecție pentru liderii sistemului: a intrat în zăpadă în costum de baie - VIDEO