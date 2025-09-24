”Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru patru din cele cinci legi pe care Bolojan și-a asumat răspunderea, una dintre ele este referitoare la pensiile magistraților. Este interesant ce se va întâmpla, după acest moment pentru că legea trebuia să intre în vigoare pe data de 1 octombrie. Așadar, ea va trebui să fie modificată în întregul ei, după pronunțarea din 8 octombrie.

Mai mult de atât, ce se va întâmpla cu România la Bruxelles pentru că pe 10 octombre este ședința EcoFin, unde România ar fi trebuit să meargă să prezinte rezultatele măsurilor pentru reducerea deficitului. Așadar, România va merge cu faptul că nu are în vigoare aceste legi pentru că după ce CCR se va pronunța, are 30 de zile la dispoziție să redacteze hotărârea respectiva.

Așadar, Guvernul nu se poate încadra în aceste termene ceea ce ne duce cu gândul la faptul că România poate intra într-o situație destul de complicată din punct de vedere financiar neluând aceste măsuri. E foarte interesant ce se întâmplă pentru că jurnalista Sorina Matei a făcut o dezvăluire public spunând că magistratul care a lucrat pe proiectele de lege cu Ilie Bolojan a descoperit că el însuși este afectat de una dintre legi.

Foarte interesantă decizia care va fi luată pe 8 octombrie. Țara este în haos, lucrurile se confirmă pe zi ce trece, Ilie Bolojan are zilele numărate astfel încât trebuie să ne pregătim de o toamnă fierbinte, dar de o situație extrem de complicată care va afecta întreaga Românie și pe toți cetățenii români nu numai din punct de vedere al drepturilor, ci și din punct de vedere financiar”, a declarat Anca Alexandrescu.