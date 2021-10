"Nu e prima oara cand judetul Constanta se remarca cu probleme in sistemul de sanatate. Ascultam durerea oamenilor care-si duc rudele la spital, dar sunt in situatia sa-i ia acasa intre patru scanduri", a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.

"Nu-i preocupa nimic altceva decat ciolanul. Cati oameni trebuie sa mai moara sa se schimbe ceva?", mai spune Anca Alexandrescu.

"Nimeni nu face nimic. Iohannis e preocupat sa-si puna presedinte la PNL, e preocupat sa mentina premierul, sa-si pastreze aranjamentele. Este o cangrena de care nu mai scapam. Sunt foarte revoltata, mai ales dupa emisiunea de aseara, nici macar Opozitia nu mai ofera o solutie, sunt intelesi intre ei, nu fac altceva decat sa-si imparta banii intre ei. Ar trebui sa plece toti acasa, in frunte cu Iohannis, pentru ca e responsabil de ce s-a intamplat. Nu mai au nicio scuza, toti sunt vinovati!", a punctat jurnalista.

Mai mult, aceasta a amintit de reactia premierului Florin Citu, care i-a amenintat pe managerii de spitale in plina criza sanitara.

"Nu au facut niciun spital regional. Tot reparam, carpim, nimeni nu taie raul de la radacina. Citu ii ameninta pe manageri. Pai nu va suparati, domnule Citu, sunteti premier, coordonatorul campaniei de vaccinare... V-ati ocupat de alegerile din PNL. La noi, ard spitalele pe banda, si sunt spitale Covid. Sunt foarte multi bani, dar se scurg catre baietii smecheri din sistem", a mai spus Anca Alexandrescu.