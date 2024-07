"Domnule Dragnea, am o rugăminte: postati pe pagina dvs de socializare cum a fost cand v-ati dus in Serbia anul acesta, la Sebastian Ghita, si i-ati propus sa colaboreze cu dl. Danut Ungureanu, cu dna Mirona Filipoiu si cu dl. Coldea intr-o firma de energie, sa le dati 50% din profit si, in schimb, ei va asigura ca dl Ghita nu va mai avea nicio problema cu Justitia.

Ia, va rog eu frumos, faceti acest exercitiu si aduceti-va aminte cum a fost cand v-ati dus la Belgrad, la dl. Ghita, si i-ati facut aceasta propunerea.

Pe cei interesati, ii rog sa il sune pe dl. Ghita, sa verifice daca este adevarat ce spun eu", a declarat, luni seara, Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".