„Deși am anunțat că sunt plecată pentru două zile, nu pot sta departe de colegii mei. Am informații noi legate de Vlad Piedone. Aceste fotografii, postate pe pagina mea de Facebook, îl reprezintă pe Vlăduț înconjurat de prieteni când au consumat cantități mari de alcool, combinate cu băuturi energizante.

Am o rudă din anturajul lui Vlăduț, căruia această gașcă i-a făcut rău. Când Piedone a intrat în direct, prin telefon cu mine, nu știu dacă și cosumase ceva. Este un gest de solidaritate față de redacția Realitatea Plus și vreau să-mi aduc contribuția la lupta împotriva lui Piedone. Noi am câștigat în instanță procesele cu Piedone, deci mergem mai departe, iar mai multe dezvăluiri voi face săptămâna viitoare, la emisiunile mele.

Nu mă miră ce se întâmplă acum. Am prezentat indicațiile lui Piedone de acum câteva săptămâni, ca oamenii lui de încredere să „fie cu ochii” pe mașinile Realitatea. Și iată că exact asta s-a și întâmplat. Acesta este stilul pe care Piedone pe care l-a avut încă de când lucra la Protecția Consumatorilor, atunci când dădea cu picioarele în coșurile oamenilor, iar stilul ăsta îl aplică și subordonaților săi. Îi tratează ca pe angajații proprii, îi jignesc, instituțiile statului din Sectorul 5 sunt luate pe persoană fizică de Piedone și acoilții săi”, a declarat Anca Alexandrescu.