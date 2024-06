Un echipaj de poliție, dar și o ambulanță ar fi fost chemate de Cristian Popescu Piedone, acesta motivând că echipele Realitatea PLUS tulbură ordinea și liniștea publică. De asemenea, fiica acestuia a ieșit la poartă însă nu a vrut să ofere un punct de vedere.

Echipa Realitatea Plus, atacată cu pietre de interlopii lui Piedone. Edilul, scos în sărite de dezvăluirile postului. Caracatița de la Primărie, devoalată! GALERIE FOTO + VIDEO

Circul s-a declanșat după ce Realitatea PLUS a scos la iveală caracatița din spatele lui Cristian Popescu Piedone, edilul a oferit un "punct de vedere" ironic.



Potrivit presei locale, un domeniu impresionant deținut primarului Piedone a fost ascuns pe numele unei pensionare de 87 de ani. Ana Roșca ar avea o pensie de doar 2 mii de lei, însă ar deține o stradă întreagă la intrarea în Bragadiru. În casele respective ar locui chiar rudele lui Piedone. Doar una dintre vile are peste 200 de metri pătrați.

Poliția îi caută pe cei care au vandalizat mașina Realitatea Plus, după o anchetă care-l viza pe Piedone. S-a deschis dosar