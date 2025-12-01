Potrivit sondajului AtlasIntel, realizat pentru HotNews, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.
Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.
- Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.
- Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.
- Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024, dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.