Anca Alexandrescu, creștere explozivă în sondaje. Candidata suveranistă aproape l-a egalat pe Daniel Băluță, în lupta pentru fotoliul de primar general

Anca Alexandrescu a crescut constant în interval de 2 săptămâni
Anca Alexandrescu a crescut constant în interval de 2 săptămâni

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile de duminica viitoare și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor, la o diferență de doar 0,1%. Ciprian Ciucu (PNL) se află pe poziția a treia, arată un sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel. Față de sondajul făcut de aceeași instituție, Anca Alexandrescu este singurul candidat care a avut o creștere semnificativă în preferințele alegătorilor.

Potrivit sondajului AtlasIntel, realizat pentru HotNews, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

 
Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.
  • Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.
  • Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. 
  • Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024, dar la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut aceeași companie de sondare nu l-a evaluat pe Călin Georgescu decât pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.