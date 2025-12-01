Alexandra Păcuraru a comentat, la Realitatea PLUS, imaginile momentului cu premierul Ilie Bolojan, primit cu huiduieli la Alba Iulia. "Mă bucur că au știut - cei care s-au simțit provocați - au știut să-și stăpânească aceste emoții negative și să meargă cot la cot mai departe", a declarat Alexandra Păcuraru. .În plus, ea a reafirmat angajamentul suveraniștilor pentru români. "Ne-au spus să nu îngenunchem și să nu cedăm să-i reprezentăm, pentru că odată și odată, în timpul vieții lor, ei își doresc ca patrioții să-i reprezinte. Patrioții să fie în fruntea statului", a spus Alexandra Păcuraru, referindu-se la mesajul primit de liderii suveraniști prezenți luni, la Alba Iulia, de la susținătorii lor veniți din toate colțurile țării, inclusiv din Diaspora.