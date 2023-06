Anca Alexandrescu a comentat la Realitatea PLUS ultimele mișcări de pe scena politică din România. Nicolae Ciucă ar urma să își depună mandatul luni dimineață, însă Marcel Ciolacu pare că va amâna cât poate de mult intrarea la guvernare. El a negociat un minister al PNL cu cei de la UDMR, fără să consulte partenerii liberali. În plus, Klaus Iohannis, conform informațiilor pe care le are jurnalista, ar interfera cu numirile PNL în viitorul guvern.