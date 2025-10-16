El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, producția pentru autoconsum are un impact direct asupra colectării generale a taxei pe valoare adăugată.

Adrian Nica a subliniat că discuțiile privind slaba colectare a TVA se bazează pe datele raportate pentru anul 2022. „Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem şi noi, să ne prezentăm mai bine şi mai corect către Comisia Europeană”, a spus șeful ANAF.

Specificul României: autoconsum extins

El a explicat că este recunoscută discuția din spațiul public legată de producția în România și rolul autoconsumului în economia internă. „Este de notorietate discuţia apărută în spaţiul public cu privire la producţia pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei ţări, atunci când vorbim de autoconsum”, a afirmat Nica.

Gemul făcut de bunica și gap-ul de TVA

Într-un exemplu concret, președintele ANAF a menționat modul în care este tratat gemul preparat acasă: „Şi ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”. Întrebat dacă acest lucru contează pentru gap-ul de TVA, Adrian Nica a răspuns clar: „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”.

Indicatorul gap-ului de TVA

Specialiștii consideră că gap-ul de TVA este un indicator folosit pentru a evalua frauda fiscală, evaziunea, insolvențele și erorile administrative. Acesta reflectă diferențele între TVA-ul teoretic colectabil și cel efectiv încasat, oferind o imagine asupra funcționării sistemului fiscal și a eventualelor pierderi de venituri la bugetul de stat.

Eforturile ANAF pentru o estimare corectă

Șeful ANAF a explicat că România încearcă să îmbunătățească metodologia pentru raportarea gap-ului de TVA, urmărind să aibă cifre mai exacte și mai transparente pentru Comisia Europeană. Aceasta implică ajustarea formulelor de calcul pentru a reflecta mai fidel realitatea economică, inclusiv impactul produselor pentru autoconsum, cum este gemul de casă.

