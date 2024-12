Investitoarea imobiliară în vârstă de 25 de ani a declarat că orice imigrant fără documente care comite infracțiuni violente „merită să fie terminat”.

„Este atât de simplu, execuții publice pentru orice ilegal care violează sau ucide un american. Ei nu merită deportarea, ei merită să fie terminați”, spune Gomez în videoclipul postat pe rețeaua X, în care tânăra politiciană apasă pe trăgaci spre un manechin improvizat legat de un scaun, menit să portretizeze un imigrant.

NEW: Texas Congressional candidate Valentina Gomez releases video demonstrating the punishment she wants for illegal aliens who k*ll Americans.



"It\"s that simple: public executions for any illegal that r*pes or k*lls an American."@ValentinaForUSA pic.twitter.com/P0BzoVhaxN