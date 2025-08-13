„În Uniunea Europeană, rata de plată a amenzilor este de peste 90%. La noi, sub 40%. Diferența este enormă”, a explicat Cseke Attila, justificând astfel intenția Guvernului de a introduce suspendarea permisului de conducere pentru cei care nu achită amenzile în termen de 90 de zile de la emitere.

Problemele generate de neplata amenzilor

Amenzile de circulație nu sunt doar sancțiuni financiare, ci reprezintă și un mijloc de disciplină rutieră, precum și o sursă de venit importantă pentru bugetele locale. În prezent, fiecare amendă neachitată este înregistrată ca debit la primăria de domiciliu a contravenientului, însă absența unor mecanisme eficiente de recuperare face ca multe dintre aceste sume să rămână nesigure și neîncasate.

Modelul european în aplicarea sancțiunilor pentru neplata amenzilor

Țările membre ale UE aplică reguli stricte: dacă amenda nu este plătită în intervalul stabilit (de obicei între 14 și 30 de zile), se adaugă penalități suplimentare, iar dreptul de a conduce este suspendat. De exemplu, Germania și Franța oferă reduceri pentru plata rapidă, dar sancționează sever neplata amenzilor.

Date relevante privind amenzile și sancțiunile în România

Procentul de conformare în UE: peste 90%

Procentul de conformare în România: sub 40%

Valoarea unui punct de amendă în 2025: 202 lei

Valoarea medie a sancțiunilor: până la 1.210 lei

Impactul amenzilor asupra siguranței și autofinanțării locale

Un raport al Consiliului European pentru Siguranța Transporturilor arată că în statele în care amenzile rutiere se aplică riguros, rata accidentelor grave scade semnificativ. Ministrul Cseke Attila a subliniat: „Nu este vorba doar de bani, ci de autoritatea legii și siguranța rutieră. Creșterea ratei de conformare la nivel european ar aduce primăriilor din România zeci de milioane de lei anual, bani care pot fi reinvestiți în infrastructură și siguranță rutieră.”

Următorii pași: suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

În perioada următoare, Guvernul urmează să discute un proiect legislativ care prevede suspendarea permisului de conducere în cazul neachitării amenzilor contravenționale în termen de 90 de zile. Această măsură este concepută pentru a îmbunătăți disciplina rutieră și pentru a crește gradul de colectare a amenzilor în România.

