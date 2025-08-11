Reguli dure pentru șoferi în Grecia

Potrivit noilor reglementări, depășirea vitezei de 200 km/h pe autostrăzi va fi pedepsită cu o amendă uriașă, de până la 8.000 de euro, și cu suspendarea permisului pentru o perioadă de patru ani.

Nici utilizarea telefonului mobil la volan nu va fi trecută cu vederea. Șoferii prinși vorbind fără hands-free riscă o amendă de 350 de euro și reținerea permisului timp de o lună.

Reacțiile publicului sunt împărțite. Mulți localnici și turiști consideră măsurile necesare pentru creșterea siguranței pe șosele, însă există scepticism cu privire la eficiența lor, în lipsa unei schimbări reale de comportament în trafic.

Un rezident a subliniat că vorbitul la telefon în timp ce conduci crește considerabil riscul de accidente, sprijinind sancțiunile mai dure, dar și nevoia de educație rutieră. Un alt șofer, din Muntenegru, și-a amintit de un accident grav provocat de neatenție, concluzionând că, dincolo de amenzi, bunul simț rămâne cea mai importantă „regulă de circulație” pentru a salva vieți.