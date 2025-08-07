Folosirea telefonului în timpul condusului, nerespectarea limitelor de viteză sau neacordarea priorității sunt greșeli frecvente, cunoscute de majoritatea participanților la trafic. Însă, printre aceste încălcări evidente ale legii, se strecoară o altă practică des întâlnită, dar adesea trecută cu vederea: ascultarea muzicii la un volum excesiv în timpul condusului. Deși pare o simplă preferință personală, acest obicei poate crea situații periculoase pe drumurile publice.

Muzica dată prea tare poate aduce sancțiuni severe

Sunetele puternice din interiorul autovehiculului reduc capacitatea șoferului de a percepe corect semnalele sonore din trafic. Este vorba despre claxoane, sirenele mașinilor de intervenție, precum ambulanțele, autospecialele de pompieri sau echipajele de poliție, dar și despre alte semnale acustice esențiale, cum ar fi frânările bruște ale altor vehicule sau avertismentele sonore ale pietonilor și bicicliștilor. Din acest motiv, legislația rutieră din România a fost modificată.

Începând cu anul 2025, Codul Rutier prevede sancțiuni clare pentru folosirea instalațiilor audio din mașină la un nivel de zgomot care afectează siguranța traficului. Cei care aleg să asculte muzică la maximum riscă nu doar amenzi considerabile, ci și măsuri administrative severe, în cazul în care abaterea este repetată sau conduce la producerea unui accident.

Ce prevede legea din 2025 pentru șoferii care nu țin cont de volum

Codul Rutier 2025 include un articol dedicat explicit acestei probleme. Conform articolului 100, alineatul 1, punctul 10:

„Constituie contravenții și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic.”

Această prevedere legală plasează ascultatul muzicii la un volum ridicat în aceeași categorie cu alte activități ce distrag atenția în timpul condusului, precum butonarea telefonului sau mâncatul la volan. În plus, pentru șoferii care ignoră avertismentele sau recidivează, sancțiunile pot deveni mai dure.

Sancțiunile pot ajunge la suspendarea permisului

Concret, cei care nu respectă această regulă riscă amenzi cuprinse între 810 și 1.012 lei, alături de 4 sau 5 puncte de penalizare. Dacă situația se repetă, iar comportamentul este considerat un pericol pentru siguranța circulației, autoritățile pot dispune suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. Mai grav, în cazul în care din cauza muzicii ascultate la maximum are loc un accident, iar vina este atribuită neatenției provocate de nivelul sonor excesiv, șoferul poate deveni subiectul unui dosar penal.

Această abordare legislativă reflectă o schimbare în modul în care este percepută siguranța rutieră, punând accent nu doar pe acțiuni evidente precum viteza excesivă, ci și pe comportamente subtile care reduc vigilența sau capacitatea de reacție a șoferului.

Cum se face constatarea și când se aplică amenda

Ascultarea muzicii în mașină nu este interzisă în sine. Nicio lege nu interzice șoferilor să se bucure de muzică în timpul deplasării. Totuși, există o limită clară – volumul. Pentru ca poliția să poată aplica amenda prevăzută de lege, agentul aflat în teren trebuie să constate personal că muzica este ascultată la un nivel sonor excesiv.

Mai exact, dacă muzica din mașină nu se aude din afară, iar polițistul nu percepe cu urechea liberă intensitatea deranjantă a sunetului, nu se poate aplica sancțiunea. Nu este nevoie de un aparat de măsurare a decibelilor, ci doar de constatarea directă a organului de ordine. Aceasta presupune, practic, că doar cazurile evidente – când volumul este suficient de ridicat încât să fie perceput clar de afară – intră în sfera celor amendabile.

Prin urmare, șoferii care obișnuiesc să transforme mașina într-un club mobil riscă nu doar să-și afecteze concentrarea, ci și să se trezească cu o amendă consistentă sau chiar cu permisul suspendat. Legea nu interzice plăcerea muzicii la volan, dar trage o linie clară între divertisment și neglijență.

