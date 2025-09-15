Avertisment dur din partea unui fostului ministru aș finanțelor. Adrian Câciu susține că în cazul în care nu se continuă măsura plafonării prețurilor la alimente, inflația va ajunge la 15 la sută. El susține că românii sunt oricum doborâți de scumpiri și că, odată pornită, inflația nu mai poate fi oprită.

„Dacă nu se continuă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, e vorba de 17 alimente consumate în mare parte de persoanele cu venituri scăzute, dar din perspectiva volumului foarte mare, volumul de alimente, dacă nu se continuă această măsură, vom avea inflație de 15%, poate peste 15% la luna noiembrie. Ori asta va fi foarte grav pentru toți românii, nu numai pentru cei cu venituri mici, ci pentru toți. Vom avea această discuție în coaliție.

Până la urmă, trebuie să înțelegem un lucru. Inflația este mai bine să nu o pornești. E foarte greu să o oprești, după aceea să o încetinești.

Sunt un om care am luptat cu inflația și știți foarte bine că pe vremea mandatului meu a ajuns la 16%. Este foarte costisitor să poți să scazi inflația, pentru că trebuie să cheltui foarte mulți bani de la bugetul de stat pentru a susține, pe de o parte, pentru a compensa erodarea puterii de cumpărare, că a trebuit să creștem pensii, că a trebuit să dăm voucher ele de alimente, că a trebuit să plafonăm prețul la energie electrică. Costisitor pentru bugetul de stat s-a văzut în deficit și am reușit totuși să o reducem. Acum ce facem? Îi dăm din nou foc?”, a declarat Adrian Câciu.