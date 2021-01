Alina Gorghiu, despre situația din TVR: Așa nu se mai poate! Parlamentul trebuie să discute urgent situația

"In fiecare zi apare cate ceva care, in mod normal, ar duce la demisii. Scandalul in jurul Revelionului nici macar nu mai este cel mai recent - tocmai am aflat ca incepand din 4 ianuarie semnalul analog al TVR Moldova a fost suspendat pentru ca actuala conducere a TVR nu a platit anumite obligatii contractuale in Republica Moldova. La asta se ajunge cand nu se face lumina la timp (si pe bune!!!) fata de lucrurile neclarificate in TVR de ani de zile", a aratat Alina Gorghiu, pe pagina sa de Facebook.

Alina Gorghiu a dat exemplu modul "jenant de anti-jurnalistic in care a fost reflectata la TVR dezbaterea motiunii de cenzura din 2019, inregistrarile prezentate de Dragos Patraru din care am aflat toti cum era condusa TVR de sefii emanati de majoritatea PSD sau excursia la Minsk a conducerii TVR in timpul Jocurilor Europene - o competitie sportiva la care Redactia Sport nu era reprezentata de nimeni".

"As vrea sa ii ascultam si pe sindicalistii din TVR si pe reprezentantii salariatilor pentru ca, din ce se pare, au si ei multe de spus. Insa, pana le luam pe toate la bani marunti, chiar cred ca, dupa un astfel de mandat, este indecent sa vedem conducerea TVR ca invoca lipsa de interventie in activitatea editoriala pentru a atenua scandalul din jurul programului de Revelion", a mai aratat Gorghiu.