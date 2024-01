„În continuare, combaterea fenomenului drogurilor şi asigurarea unei legislaţii adoptată la amploarea acestui fenomen constituie priorităţile mele ca senator şi ca ministru al Justiţiei. Suntem o societate care nu va fi deloc ferită (...) de flagelul drogurilor, trafic de droguri, o populaţie tânără afectată de consum de droguri. În Parlament, la acest moment, sunt trei iniţiative cheie care ar putea să ducă la diminuarea fenomenului traficului de droguri. Ca ministru al Justiţiei, apelez la înţelepciunea colegilor mei din Parlament. Suntem în an electoral, probabil că activitatea în Parlament nu va fi în permanenţă la foc continuu, de aceea cred că trebuie să tratăm cu maximă responsabilitate adoptarea, în procedură de urgenţă, a celor trei iniţiative", a declarat Alina Gorghiu sâmbătă, la Piteşti.



Ea a precizat că este vorba de proiectul de lege privind înfiinţarea registrului traficanţilor de droguri, proiectul referitor la înfiinţarea unor centre regionale de dezintoxicare şi recuperare a dependenţilor de droguri, precum şi proiectul cunoscut sub numele de "2 Mai", care prevede că traficanţii de droguri nu pot primi condamnări cu suspendare.



"Apelul rămâne valabil către colegii parlamentari pe toate aceste trei proiecte. Eu mi le-am setat ca prioritate ca ministru al Justiţiei, ca senator, Partidul Naţional Liberal le are ca priorităţi (...) şi nu avem niciunii voie să stăm pasivi la acest fenomen", a mai spus ministrul Justiţiei.