"Să ajungi să mori cu dreptatea în mâna este o situație nu tocmai plăcută. Nu mi-am închipuit că cineva ar putea să construiască diabolic dosare în ceea ce mă privește. Va veni momentul în care nu va conta ce am făcut, ci ce vor spune ei că am făcut.

Am învățat că a cunoaște legea și a te baza pe sistem sunt două lucruri diferite. În momentul în care mi s-a propus funcția de procuror șef al DIICOT, îmi aduc aminte că tată nu a fost de acord și mi-a sugerat că nu e o idee bună să o accept. N-am fost de acord cu el.

Judecătorii au consemnat că procurorii au inventat texte de lege că să obțină arestarea preventivă în ceea ce mă privește. M-am luptat cu imaginea pe care și-a creat-o despre mine o țară întreagă", a declarat fosta șefă DIICOT.