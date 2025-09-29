Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri

Unul dintre cele mai controversate alimente în acest sens este brânza. Deși multă vreme s-a crezut că ideea conform căreia brânza provoacă coșmaruri este doar un mit, un studiu recent vine să confirme această legătură. Cercetătorii au analizat răspunsurile a peste 11.000 de persoane. Ei au descoperit o corelație între intoleranța la lactoză și frecvența coșmarurilor.

Potrivit concluziilor studiului, gravitatea viselor neplăcute este asociată cu prezența intoleranței la lactoză și a altor alergii alimentare.

Cu alte cuvinte, schimbarea obiceiurilor alimentare ar putea reduce nu doar simptomele digestive, ci și intensitatea coșmarurilor. Această concluzie explică și de ce oamenii tind să dea vina pe lactate, în special pe brânză, pentru nopțile agitate.

La ce concluzii au ajuns specialiștii

Aproximativ o treime dintre participanții la studiu au declarat că experimentează coșmaruri frecvent. De asemenea, femeile s-au dovedit a fi de două ori mai predispuse decât bărbații. Acestea pot să raporteze atât vise negative, cât și intoleranțe alimentare.

40% dintre respondenți au afirmat că mâncatul târziu le afectează negativ somnul, iar peste 20% cred că anumite alimente pot influența calitatea acestuia. Studiile arată o legătură între alimente și coșmarurui.

Cercetătorii au comparat declarațiile privind intoleranțele alimentare cu cele legate de tulburările de somn și au descoperit o asociere clară. Intoleranța la lactoză a fost corelată nu doar cu disconfortul gastrointestinal, ci și cu visele intense și somnul agitat.

Specialiștii au concluzionat că persoanele care suferă de intoleranță la lactoză și au simptome digestive accentuate sunt mai susceptibile la coșmaruri frecvente, mai ales atunci când consumă lactate înainte de culcare, scrie CaTine.ro