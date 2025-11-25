”În acest moment discutăm de patru victime: un pacient în stop cardiorespirator care a răspuns manevrelor de resuscitare și care va fi transferat la Spitalul Floreasca, un bărbat, un pacient de sex masculin cu arsuri peste 50% din suprafața corporală care va fi trasportat la Spitalul de Arși din București, un copil de 14 ani cu traumatist cranio-cerebral, transferat deja la Spitalul Grigore Alexandrescu și încă un pacient de sex masculin cu arsuri minore care se află momentan în evaluare la fața locului.

În acest moment, gestionăm aceste victime, după cum v-am spus, pacientul cu arsuri, după evaluarea medicală și reechilibrarea de la Spitalul de Arși, în urma raportului medical care va urma vom decide dacă îl transferăm în străinătate sau îl relocăm într-o unitate funcțională de arși din țară.

Este premtur pentru că evaluarea gradului de arsură și a profunzimii acesteia s-a făcut la fața locului, în mod normal după evaluarea chirurgicală de specailitate de la nivelul unității sanitare gradul de arsură se poate modifica în sus sau în jos, iar starea pacientului sau datele cu privire la starea pacientului vor fi mult mai exacte după evaluarea și stabilizarea hemodinamică de la nivelul unității sanitare. (...) Este o situație de criză”, a declarat ministrul Sănătății, în exclusivitate la Realitatea PLUS.