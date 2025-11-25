”Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov.

Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Misiune este in dinamica, revenim cu date”, au transmis reprezentanții ISU.

Din primele informații, au fost identificate 3 victime, care prezintă arsuri, una dintre ele se află în stop cardiorespirator.

Autoritățile care au intervenit la fața locului au stabilit un perimetru de siguranță și au evacuat populația din zonă.

De asemenea, a fost solicitată intervenția echipelor de la Delgaz și Ele, întrucât în zonă se simte un puternic miros de gaz.