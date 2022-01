„Numărul bazal de reproducere, care măsoară numărul de persoane îmbolnăvite într-un anumit moment. (...) În momentul de față este 1,25, a scăzut in ultimele 8 zile, paradoxal. De la 1,87 la 1,25. Dar avem altă provocare: scurtarea incubației bolii, aceste cicluri de 5 zile la celelalte variante. S-a scurtat la 3-3,5 zile. Chiar dacă indicele de reproducere e mai mic, o perioadă de incubație mai scurtă face ca infectivitatea să fie mai mare. (...)

Nu am depășit vârful acestui val. Intervalul de multiplicare e mai scurt. Discutam de mai multe cazuri. S-a incetinit cresterea, dar e ceva mai lenta, ne asteptam ca varful sa fie undeva in jurul datei de 10 februarie, (mai sunt - n.red.) in jur de 20 de zile”, a anunțat ministrul Sănătății, joi seară, la Europa FM.

„Persoanele infectate nu sunt tinere, ci sunt vârstnice, nu sunt vaccinate. Proporția de cazuri care necesită spitalizare este mai mare. Până acum am stat mai bine, in general doar 2-3% din cazuri au necesitat spitalizare. Ceea ce a dus la funcționalitatea spitalelor Din cele 25.000 de paturi alocate COVID-19, gradul de ocupare este de 22% la nivel național, iar 30% la ATI”, a explicat Al. Rafila.

Întrebat despre finalul pandemiei, ministrul Alexandru Rafila a declarat că cel mai probabil 2022 va marca stingerea acesteia și transformarea în manifestare de tip endemic - trecerea la etapa sezonieră.

„Toata lumea vrea lucrul asta. Istoria naturală a pandemiilor demonstrează că așa se întâmplă: cu cât transmisibilitatea unei tupini crește, scade patogenitatea. Ceea ce se întâmplă cu această tulpină, Omicron, demonstrează că așa este și mi-e greu să cred că vom mai asista la un număr mare de cazuri cu o tulpină care să fie mai patogenă decât Omicron. E posibil să apară variante mai patogene, dar cu transmisibilitate scăzută și atunci o să discutăm despre o manifestare de tip endemic, nu epidemic. Cred că anul 2022 va fi cel în care vom încheia această urgență mondială, globală, de sănătate publică”, a explicat prof. dr. Al. Rafila.