Alexandru Rafila: MASCA trebuie folosită și în spațiile deschise. Ne aflăm pe trend crescător COVID-19

Medicul Alexandru Rafila este de părere că „în momentul de față nu am niciun motiv sa cred ca nu vor mai crește (cazurile de COVID-19 - n.red.). Să vedem dacă reușim sa schimbam comportamentul general si , pe de alta parte, daca exista niste masuri administrative, masuri suplimentare, nu aplicate neaparat general, ci punctual, acolo unde exista focare, acum sunt vreo șase județe afectate”, potrivit declarațiilor făcute vineri seară, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Lupta pentru România.

„Ne aflăm pe trend crescator din 1 iunie. A fost interesant ca după ce au fost introduse primele masuri de relaxare, jumătatea lunii mai, nu s-a produs o crestere a numarului de cazuri. Probabil ca lumea era obisnuita sa respecte aceste reguli. Ulterior am intrat pe un trend ascendent, care continuă , nu s-a oprit.

Nu putem face niciun fel de previziuni decat in masura in care vedem ca se schimba ceva, fie din punctul de vedere al masurilor administrative, fie al comportamentului oamenilor si cred ca un lucru care poate fi facut, legat și de zona de comunicare, aceste mesaje oarecum seci: purtati masca, stati la distanță si spalati-va pe maini ar putea fi dublate de o explicatie care sa aiba impact nu numai pe partea de sanatate (...), ci si pe cea economica”, a mai spus Alexandru Rafila.

Rafila a explicat că se referă și la „anumite masuri pentru reducerea programului unor terase, de exemplu. (...) Sa utilizam, de exemplu, masca si in spatii deschise acolo unde zonele sunt aglomerate. Daca este aglomeratie intr-un spatiu deschis si nu putem pastra distanta fizica intre oameni de 1,5 metri, ok, lasam sa mearga lumea la plimbare, dar vor trebui sa poarte masca. Ganditi-va la concerte, concertele in aer liber (...), această conditie de utilizare a măștii. Exemplul poate fi extrapolat si la alte tipuri de activitati in aer liber in anumite intervale orare. Atunci când este foarte aglomerat, masca trebuie utilizata si in spatiile deschise”.

Astfel că regula de baza pentru perioada următoare este purtarea măștii și în spațiile deschise dacă nu se poate respecta regula distanței fizice: „Foarte important este să nu ne înghesuim, să stam la 1,5 metri unul de celalalt, a conchis Alexandru Rafila, în intervenția telefonică în emisiunea „Lupta pentru România”, de la Realitatea PLUS.