“Îmi doresc să realizez "Biletul de tren al lui Hasan" împreună cu colegii mei din Praga și București, fiind o coproducție româno-cehă, pentru că eu însumi sunt in regizor format în cele două școli de film care au multe puncte comune. Deși ne aflăm într-o perioadă dificilă economic, cinematografia nu stagnează, doar căutăm alte moduri prin care să ne realizăm filmele prin care să ajungem la publicul nostru.”

Cu "Biletul de tren al lui Hasan" a fost selectat și va participa si la Taifas Film Residency 2025, organizat săptămâna viitoare la Timișoara.

Alexandru Oiță studiază regia de film în programul de master internațional al FAMU International la Praga, iar multe din filmele pe care le-a regizat au fost nominalizate și premiate în festivaluri naționale și internaționale.