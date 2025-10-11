Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până la ora 23:00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90...120 km/h.

De asemenea, până la ora 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

Județele vizate de atenționările meteo sunt Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Covasna, Brașov, Mehedinți, integral, și, parțial, Suceava, Neamț, Bacău, Buzău, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi sâmbătă, pe arii restrânse, în majoritatea regiunilor, atenționează ANM.