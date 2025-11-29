Alertă la graniță! Două drone rusești au intrat ilegal în Moldova. Spațiul aerian a fost închis

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis noaptea trecută după survolarea ilegală a două drone rusești. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău. 

Restricțiile de circulație în spațiul aerian au fost aplicate timp de peste o oră, după ce autoritățile militare au semnalat incidentul. 

Din primele informații, dronele au traversat spațiul aerian fără a fi detectate de radare. Sunete specifice au fost auzite și de o patrulă a Poliției de Frontieră din Chișinău. Din cauza acestui incident, două avioane cu pasageri au fost nevoite să aterizeze pe aeroportul din Bacău. 

Incidentul a avut loc la doar două zile după ce ambasadorul Federației Ruse a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. 