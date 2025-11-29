Restricțiile de circulație în spațiul aerian au fost aplicate timp de peste o oră, după ce autoritățile militare au semnalat incidentul.

Din primele informații, dronele au traversat spațiul aerian fără a fi detectate de radare. Sunete specifice au fost auzite și de o patrulă a Poliției de Frontieră din Chișinău. Din cauza acestui incident, două avioane cu pasageri au fost nevoite să aterizeze pe aeroportul din Bacău.

Incidentul a avut loc la doar două zile după ce ambasadorul Federației Ruse a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.