Poliţia din Republica Moldova a anunţat evacuarea unor locuitori ai unei comune din nord-vestul acestei ţări vecine cu Ucraina, după căderea unei drone pe o casă a unui paznic de livadă.

”Unitatea tehnică de explozivi a poliţiei este în drum către faţa locului. Locuitorii au fost evacuaţi, iar zona a fost încercuită de Poliţia din Floreşti”, anunţă într-un comunicat poliţia, fără să precizeze numărul persoanelor ervacuate.

Poliţia moldoveană de Frontieră a anunţat anterior pătrunderea unei drone de tip Shahed pe teritoriul Republicii Moldova, marţi, după o noapte de atacuri ruse masive în Ucraina.

”Aparatul aerian a fost detectat în direcţia Vinogradovca-Vulcăneşti, deplasânduise ulterior către frontiera cu România”, pe care a traversat-o, a anunţat Poliţia moldoveană de Frontieră, citând Ministerul moldovean al Apărării.

Poliţia moldoveană de Frontieră a anunţat că a informat imediat ”partea română”.

România a anunţat două noi incursiuni de drone de tip Shahed. marţi dimineaţa, în spaţiul aerian român şi desfăşurarea mai multor avioane de vânătoare.