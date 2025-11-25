Ambasadorul Rusiei la Chișinău, convocat să dea explicații după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei

Ministerul moldovean de Externe a transmis că l-a convocat pentru ziua de miercuri pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, ”pentru a da explicaţii” cu privire la ”acţiuni inacceptabile” de survolare a spaţiului aerian moldovean de către ”şase drone”, inclusiv una care s-a prăbuşit intactă pe un acoperiş, ”în urma unui atac (rus) masiv împotriva Ucrainei în noaptea” de luni spre marţi.

Poliţia din Republica Moldova a anunţat evacuarea unor locuitori ai unei comune din nord-vestul acestei ţări vecine cu Ucraina, după căderea unei drone pe o casă a unui paznic de livadă.

Poliţia moldoveană de Frontieră a anunţat anterior pătrunderea unei drone de tip Shahed pe teritoriul Republicii Moldova, marţi, după o noapte de atacuri ruse masive în Ucraina.

”Aparatul aerian a fost detectat în direcţia Vinogradovca-Vulcăneşti, deplasânduise ulterior către frontiera cu România”, pe care a traversat-o, a anunţat Poliţia moldoveană de Frontieră, citând Ministerul moldovean al Apărării.

Poliţia moldoveană de Frontieră a anunţat că a informat imediat ”partea română”.

România a anunţat două noi incursiuni de drone de tip Shahed. marţi dimineaţa, în spaţiul aerian român şi desfăşurarea mai multor avioane de vânătoare.