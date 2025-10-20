La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear), un echipaj SMURD și o autospecială pentru primă intervenție.

Evacuarea locatarilor

Până în acest moment, 59 de persoane au fost evacuate preventiv din trei scări de bloc. O persoană imobilizată la pat a fost scoasă de salvatori și preluată de un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță.

La locul intervenției, echipaje ale operatorilor de gaze și electricitate au întrerupt alimentarea cu energie și gaze a imobilului. Măsura a fost luată pentru a preveni orice risc suplimentar și pentru a permite pompierilor să lucreze în siguranță.

Ventilarea scărilor și controlul situației

Pompierii au început procedurile de ventilare pentru cele trei scări ale blocului, asigurând eliminarea mirosului de gaze și reducând riscul de incidente. Autoritățile locale și asociațiile de proprietari monitorizează situația atent, ca urmare a evenimentului tragic de la explozia din Rahova, care a crescut gradul de alertă în rândul comunităților rezidențiale.

Intervenția se desfășoară cu sprijinul tuturor structurilor implicate: pompieri, SMURD, operatori de utilități și servicii de urgență. Prioritatea este siguranța locatarilor și eliminarea completă a pericolului.

