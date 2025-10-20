Primele familii afectate de explozia din Rahova și-au găsit locuințe pe termen lung

Primele patru familii grav afectate de explozia din cartierul Rahova au fost relocate în apartamente complet mobilate și utilate. Locuințele sunt situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei.

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei”, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Sprijinul organizațiilor nonguvernamentale

Asociația Habitat for Humanity România a oferit suport esențial familiilor, incluzând pe cei cu membri răniți sau spitalizați.

„Cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile”, a adăugat primarul interimar.

Proceduri pentru relocarea altor familii

Administrația Capitalei a început deja identificarea și închirierea de locuințe pentru restul persoanelor afectate. „În paralel, am început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii”, a precizat Bujduveanu.

Noi oferte de sprijin pentru victime

Asociația Părinți Salvatori a oferit trei apartamente pentru persoane afectate pe termen mediu și lung.

„Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu și lung”, a explicat primarul interimar.

Cazarea temporară a altor victime

În total, 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar alte 384 au beneficiat de consiliere și sprijin personalizat, a mai spus Bujduveanu.

