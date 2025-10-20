„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei”, a transmis primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Sprijinul organizațiilor nonguvernamentale

Asociația Habitat for Humanity România a oferit suport esențial familiilor, incluzând pe cei cu membri răniți sau spitalizați.

„Cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile”, a adăugat primarul interimar.

Fiscul aruncă bomba: Firma privată implicată în explozia din Rahova era deja în vizorul ANAF și fusese declarată inactivă fiscal

Proceduri pentru relocarea altor familii

Administrația Capitalei a început deja identificarea și închirierea de locuințe pentru restul persoanelor afectate. „În paralel, am început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii”, a precizat Bujduveanu.

Noi oferte de sprijin pentru victime

Asociația Părinți Salvatori a oferit trei apartamente pentru persoane afectate pe termen mediu și lung.

„Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu și lung”, a explicat primarul interimar.

Cazarea temporară a altor victime

În total, 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar alte 384 au beneficiat de consiliere și sprijin personalizat, a mai spus Bujduveanu.

Explozia din Rahova. Ce spun procurorii după ce au adunat probe de la fața locului. Comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București