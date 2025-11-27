Mandatul actual al conducerii, ocupat de judecătoarea Elena-Raluca Costache la președinție și procurorul Claudiu-Constantin Sandu la vicepreședinție, expiră, iar noii lideri vor fi aleși din rândul celor nouă judecători și cinci procurori aleși de magistrați.​

Candidații trebuie să depună un proiect managerial care să includă viziunea asupra gestionării competențelor CSM, soluții pentru resursele umane din justiție și proiectele în derulare.

Alegerea se face cu votul majorității membrilor prezenți în plen, în prezența a cel puțin 15 membri, iar președintele trebuie să fie judecător, iar vicepreședintele procuror. Nu pot candida membrii de drept – ministrul Justiției, președintele ÎCCJ și procurorul general – sau reprezentanții societății civile.​

Mandatul membrilor aleși este de șase ani, fără reînvestire, actuala componență acoperind perioada 2023-2029.

Componența actuală a CSM

CSM numără 19 membri: nouă judecători și cinci procurori aleși în adunări generale, doi reprezentanți ai societății civile și cei trei membri de drept.

Pe partea judecătorilor, CSM îi are ca membri pe:

Daniel Grădinaru și Denisa-Angelica Stănișor - Înalta Curte de Casație și Justiție;

Gheorghe-Liviu Odagiu - Curtea de Apel Alba Iulia;

Elena Raluca Costache - Curtea de Apel București;

Ramona Grațiela Milu - Curtea de Apel Brașov;

Mihaela-Laura Radu - Tribunalul București;

Narcis Erculescu - Tribunalul Dâmbovița;

Claudiu-Marian Drăgușin - Judecătoria Sectorului 4 București;

Vasile-Alin Ene - Judecătoria Ploiești.

Corpul procurorilor este reprezentat de:

Daniel Horodniceanu -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Emilia Ion - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București;

Bogdan Silviu Staicu - Parchetul de pe lângă Tribunalul București;

Claudiu Constantin Sandu - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov;

Marioara Cătălina Sîntion - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

Fănel Mihalcea și Ioan Sas au fost aleși de Senat ca membri ai CSM din partea societății civile.

Daniel Grădinaru sau Denisa Stănișor nu mai pot candida din cauza mandatelor anterioare de conducere.