Încep cu un mesaj tranșant, direct și necesar. Este un mesaj adresat vouă, celor care ați crezut în valorile liberale, așa cum am făcut și eu, cum a făcut familia mea, cum a făcut întreg trustul Realitatea PLUS. Noi am susținut deschis Partidul Național Liberal. Am susținut candidatul PNL, chiar și cu riscul de a atrage asupra noastră amenzile CNA sau criticile telespectatorilor care ne cereau imparțialitate absolută. Am fost alături de voi, liberali din toată țara, până în pânzele albe.