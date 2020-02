Ajutorul de stat de 251 milioane de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, aprobat de Bruxelles

Romania are unda verde sa imprumute Complexul Energetic Oltenia cu 251 milioane de euro

Comisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate Complexul Energetic Oltenia, care in prezent se confrunta cu dificultati financiare, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Vestea vine dupa ce Guvernul Orban I a aprobat, in sedinta din 5 Februarie 2020, Ordonanta de Urgenta prin care Complexul Energetic Oltenia primeste 1,2 miliarde de lei pentru achizitionarea certificatelor de dioxid de carbon aferente anului 2019.

Pe 30 decembrie 2019, Guvernul a aprobat un memorandum care prevede planul de masuri necesar achizitionarii certificatelor de emisii, cu care avea ca tema „Imputernicirea Ministerului Finantelor Publice sa acorde un aviz de principiu privind posibilitatea acordarii unui imprumut din Trezorerie in valoarea de 1.200 milioane lei Societatii Complexul Energetic Oltenia, sub forma unui ajutor de salvare dupa parcurgerea etapelor prevazute de legislatia aplicabila privind ajutoarele de stat si dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene”.

Tot atunci a fost aprobata transmiterea documentatiei de prenotificare si notificarea catre Comisia Europeana a propunerii Romaniei de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia, urmand ca in termen de 6 luni de la acordare, Complexul Energetic Oltenia fie sa ramburseze imprumutul acordat, fie sa prezinte un Program de Restructurare pe care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri il va notifica Comisiei Europene in vederea obtinerii unui ajutor de stat pentru restructurare.

In baza memorandumului, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a inaintat Consiliului Concurentei, in data de 16 ianuarie 2019, documentatia de prenotificare catre Comisia Europeana a propunerii Romaniei de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia.

„Acordarea ajutorului de stat va permite companiei sa-si continue activitatea, in paralel cu implementarea unui ambitios program de decarbonare si de restructurare care sa conduca la diversificarea mixului energetic al companiei, prin implementarea unor proiecte de trecere de pe carbune pe gaze si surse regenerabile de energie”, se mai arata in comunicat.

Conform angajamentelor asumate, CEO va trebui sa aiba in vedere urmatoarele investitii majore: constructia a trei parcuri fotovoltaice cu o putere instalata totala de circa 300 MW pe depozitele de zgura si cenusa inchise aferente termocentralelor Rovinari, Turceni si Isalnita; constructia unui bloc nou in cogenerare de 200 MW pe gaz natural la SE Craiova, constructia unui bloc de 400 MW pe gaz natural la SE Turceni, precum si constructia a 2 blocuri de 400 MW pe gaz natural la SE Isalnita, in paralel cu eficientizarea activitatilor de exploatare si producere.

Complexul Energetic Oltenia va primi un ajutor de salvare în valoare de 251 de milioane de euro, potrivit OUG 12/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial. Ajutorul este acordat de Finanțe, la cererea companiei, din fondurile obșinute din privatizare, după ce Eximbank va face o analiză de risc a societății pentru a stabili nivelul dobânzii pe care trebuie să o plătească CEO. Complexul trebuie să constituie garanții în valoare de 120% din valoarea creditului.

Împrumutul trebuie restituit în termen de șase luni, cu dobânzi cu tot. În caz contrar, CEO trebuie să prezinte, în termen de trei luni, un plan de restructurarea care să demonstreze restabilirea viabilității pe termen lung. În acest caz, Guvernul va înștiința Comisia Europeană, iar acest ajutor de stat va deveni unul pentru restructurare, care va trebui avizat de Comisie. Dacă CEO nu plătește creditul, nu face planul de restructurare în trei luni, iar Guvernul nu îl trimite la Briuxelles în șase luni, Guvernul se obligă să elaboreze un plan de lichidare al CE Oltenia.

Compania este al doilea producător de energie al României, cu patru termocentrale pe căbune și 11 cariere de lignit, în care lucrează circa 13.000 de oameni.