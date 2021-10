CUM și DE CE a crescut valul 4 de coronavirus în România

„Și varianta Delta se transmite tot prin picături de salivă (ca și celealte variante de coronavirus - n.red.), dar nu e nevoie de o cantitate prea mare de virus, se transmite și repede. Acest lucru sigur că a multiplicat numărul de cazuri corespunzător. (...)

Abia în iulie și august au început să vină oamenii infectați cu Delta din străinătate, să introducă această tulpină în țară. Cu test, dar aceste teste au și ele valoarea lor. Dacă ești în perioada de incubație... Poate fi 2-3 zile sau până la maxim 14 zile. Are mai frecvent o incubație undeva la 7 zile (tulpina Delta - n.red.). Aceste efecte, mai ales testele rapide, mai putin precise, in cazul unei persoane asimptomatice, (...) avem teste fals negative care ulterior constatăm că persoanele respective fac simptomatologie și devin pozitive.

Încet,incet de pe diverse meleaguri a fost introdusă tulpina Delta”, a precizat medicul epidemiolog Adriana Pistol, directorul CNBSCT, luni seară.

„Cum ne așteptam ca in fiecare toamnă să se formeze din nou aglomerările umane, mult mai mulți prezenți la serviciu, în mijloacele de transport. Am fi avut oricum un val de creștere a cazurilor. Numai că această creștere exponențială este datorată și unei noi tulpini cu o transmisibilitate mult mai mare (tulpina Delta - n.red.). Așa s-au petrecut și in foarte multe state: si in Israel, și in Marea Britanie, și Olanda. Tiparul este cam același”, a mai explicat Pistol.

Adriana Pistol, despre măsurile și declarațiile politicienilor

Întrebată despre precizia informărilor INSP către guvern și Ministerul Sănătății, Adriana Pistol a menționat că rata de precizie depinde foarte mult de perioada prognozată: „Când vorbim de 30 de zile, precizia s-a dovedit foarte înaltă, pe termen mai lung, precizia scade”.

Întrebată de ce autoritățile nu s-au pregătit având aceste informări, Adriana Pistol a afirmat că „este ușor frustrant să vezi ca munca ta conteaza mai mult sau mai putin, asta este tot ce pot spune. Motivele pentru care s-a tinut sau nu cont de recomandări, se vorbea tot timpul de planul de reziliență al spitalelor, nu știu dacă era corect și complet. Realitatea sigur că demonstrează că am atins scenariul cel mai rău, este o realitate”.

Despre informarea românilor despre vaccinare, Adriana Pistol a susținut că, peste vară, „ar fi trebuit să avem o campanie poate mult mai agresivă , adică a frecvenței cu care transmiți, căile de transmitere. E limpede că nu a ajuns la urechile tuturor. Lumea era obosită. E de inteles. Devine plictisitor să vina una, unul care sa spuna masca, distanțare... Nu aparține numai României, am vazut și in alte state. Numai ca si-au revenit mult mai repede , vaccinarea este cea mai importantă, pentru că ne oferă confort de lungă durată, restricțiile sunt imediate, e adevărat că vaccinarea nu are efecte pe scurtă durată”.

„Trebuie să ne obișnuim, ca popor, să dăm crezare oamenilor care sunt de meserie și să ne uităm mai puțin la politică și politicieni. (...) Să ne uităm la cei care știu ce vorbesc”, a mai adăugat Adriana Pistol.