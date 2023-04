Ministrul de Finanţe, Adrian Câciu, a anunțat, marţi, că „gaura de la buget nu e în niciun caz de 20 de miliarde de lei”. El a explicat că încetinirea încasării veniturilor se cifrează undeva la 4,7 miliarde de lei faţă de programat. Precizările ministrului vin la mai puțin de 24 de ore de la marea restructurare prin măsurile de austeritate pregătite de Guvern. Premierul le-a cerut tuturor instituțiilor publice să își reducă cheltuielile cu cel puțin 6%.

GUVERNUL PREGĂTEȘTE MĂSURI DE AUSTERITATE



- înghețarea/tăierea salariilor

- tăierea sporurilor

- interzicerea cumulului pensie-salariu la stat

- înghețarea angajărilor

- concedieri

- tăierea achizițiilor



Sursa: Realitatea PLUS

"Ca să înţeleagă poate românii cel mai bine, pentru că de asta sunt aici, România a fost băgată, cu bună intenţie, în procedură de deficit excesiv de o guvernare de dreapta, care s-a cerut în procedură de excesiv şi există documente în acest sens, deşi Europa suspendase această clauză, procedură care ne-a adus la un deficit de 9,4% în 2020, de 6,7% - mă rog, era programat să fie 7,1%, dar a venit domnul Cîţu despre care vorbiţi şi a reuşit să-l facă 6,7%, împreună cu colegii săi de guvernare, iar în 2022 am redus din nou deficitul la 5,7% din PIB. Iată, acestea sunt fapte, iar în 2023 ne-am propus o reducere la 4,4% din PIB", a afirmat Câciu, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, citat de agerpres.ro.

"Şi acum o să vă mai spun un lucru şi să vă fac o poză: Dacă România are de încasat 25 de miliarde şi o evaziune fiscală estimată la 12%, nu credeţi că este bine să întărim colectarea? Eu zic că da şi trebuie să luptăm pentru asta. Dar, până unele lucruri de acest gen se întâmplă, este bine ca şi statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielilor şi să dea Dumnezeu ca la rectificare veniturile să fie pe măsura estimatului şi atunci poate găsim ca supliment un pachet de măsuri pentru populaţie. Vă asigur că ceea ce face Guvernul acest moment este un gest de responsabilitate tot cetăţenii ne cer ca statul să fie mai slab, mai suplu. Nu cred că este greu să facem acest efort împreună şi să reducem din cheltuielile bugetare", a mai menţionat Câciu.

"V-aş indica să citiţi toate paginile opiniei Consiliului fiscal, la rezervele pe care le are Consiliul fiscal asupra veniturilor suplimentare prevăzute a se încasa din combaterea evaziunii fiscale. Pe bună dreptate, Consiliul fiscal, de fiecare dată, ca orice instituţie financiară de audit, spune: aceste venituri sunt privite cu rezerve până când sunt realizate, deci nu supraestimare. A nu prinde venituri din combaterea evaziunii fiscale şi, atenţie la sintagma pe care o folosesc, este echivalentul predării României pe mâna evazioniştilor. Dacă asta este ceea ce mi se impută mie sau Guvernului, că nu am predat România evazioniştilor, sunt de acord să-mi asum acest păcat", a adăugat Câciu.

"Şi anul trecut, în primăvară, am avut o analiză şi a trebuit să luăm nişte o serie de măsuri pentru ajustarea cheltuielilor bugetare, pentru că şi anul trecut, deşi deficitul era mai mic, aveam o mai slabă încasare a veniturilor. De ce? Sunt ciclice. Domnul Năsui este expert în macroeconomie şi ar putea să aibă multe explicaţii, dar, bineînţeles, e politician de opoziţie şi respectă acest drept. Economia nu evoluează întotdeauna liniar şi este evident că trebuie să te adaptezi. Şi anul trecut am făcut o ajustare de 10 miliarde, undeva în luna mai, am anunţat-o. Acum am anunţat-o în aprilie", a mai spus ministrul Câciu.