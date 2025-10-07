Polițiștii au demarat cercetările după ce, în cursul lunii septembrie, au fost sesizaţi că, în timp ce o aeronavă se afla în procedura de aterizare pe Aeroportul din Maramureş, pilotul a observat ”un atac laser” în cabină, sursa fasciculului luminos laser provenind de la sol.

”Din primele informaţii obţinute de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş a reieşit că atacul laser ar fi putut proveni din judeţul Satu Mare. În urma colaborării cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – I.P.J. Satu Mare au fost identificaţi doi minori, ambii de 14 ani, din comuna Crucişor. Faţă de aceştia a fost luată măsura sancţionării contravenţionale conform prevederilor Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian”, au transmis polițiștii maramureșeni.



Aceștia reamintesc că lansarea de către o persoană fizică sau juridică, în spaţiul aerian a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor, fără autorizaţie, sau utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate într-una din fazele zborului sau către turnuri de control al traficului aerian, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să contituie infracţiuni.