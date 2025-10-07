Adolescenți de 14 ani, sancționați de poliție după un gest imprundet: au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza

Adolescenți de 14 ani, sancționați de poliție după un gest imprundet: au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza / Foto: Profimedia
Adolescenți de 14 ani, sancționați de poliție după un gest imprundet: au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza / Foto: Profimedia

S-au "distrat", iar poliția i-a sancționat. Vorbim despre doi adolescenți de 14 ani care au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care era în curs de aterizare pe Aeroportul Internaţional Maramureş.

Polițiștii au demarat cercetările după ce, în cursul lunii septembrie, au fost sesizaţi că, în timp ce o aeronavă se afla în procedura de aterizare pe Aeroportul din Maramureş, pilotul a observat ”un atac laser” în cabină, sursa fasciculului luminos laser provenind de la sol.

”Din primele informaţii obţinute de poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Maramureş a reieşit că atacul laser ar fi putut proveni din judeţul Satu Mare. În urma colaborării cu poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară – I.P.J. Satu Mare au fost identificaţi doi minori, ambii de 14 ani, din comuna Crucişor. Faţă de aceştia a fost luată măsura sancţionării contravenţionale conform prevederilor Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian”, au transmis polițiștii maramureșeni.
 
Aceștia reamintesc că lansarea de către o persoană fizică sau juridică, în spaţiul aerian a unor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor, fără autorizaţie, sau utilizarea de fascicule luminoase îndreptate către aeronave aflate într-una din fazele zborului sau către turnuri de control al traficului aerian, constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să contituie infracţiuni.