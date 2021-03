„Participarea Președintelui Camerei Deputaților la reuniunea Comitetului liderilor este neuzuală. De regulă, Comitetul liderilor funcționează sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesară prezența mea pentru că liderul de grup al PSD a refuzat, pur și simplu, să supună la vot o propunere de a introduce pe ordinea de zi a ședinței de plen de miercuri proiectul de lege privind desființarea Secției Speciale. Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor, evident am condus Comitetul liderilor și am supus la vot această propunere care a fost adoptată. Ca atare, proiectul de lege privind desființarea Secției Speciale va intra pe ordinea de zi a ședinței de plen de mâine.

Obiectivul nostru fundamental este să desființăm Secția Specială. Este un angajament pe care l-am luat în fața cetățenilor români, de asemenea, este o recomandare formulată în Raportul Comisiei Europene, pe care trebuie să o respectăm. Avem obiectivul de a îndeplini recomandările pentru a putea înceta Mecanismul de Cooperare și Verificare și pentru a aduce normalitate în funcționarea Justiției”, a declarat Ludovic Orban, marți, la Parlament.

Ludovic Orban a mai spus că proiectul va intra în plen cu amendamentul care prevede că magistrații pot fi trimiși în judecată doar cu încuviințarea Consiliului Superior al Magistraturii.

„Consiliul Superior al Magistraturii este in conformitate cu Constitutia garantul independentei Justitiei. Noi consideram ca aceasta institutie, CSM, care a fost infiintata prin Constitutie ca si garant al independentei Justitiei, este o institutie care are abilitatea si competentele constitutionale sa poata sa ia decizi obiective in aceasta privinta”, a spus Ludovic Orban.